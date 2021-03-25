تراند اليوم : تردد قناة bein sport الاخبارية المفتوحة 2019

تردد قناة bein sport الاخبارية المفتوحة 2019 ،وتنقل قنوات beIN Sports (الجزيرة الرياضية سابقََا) البطولات الرياضية الهامّة ومن بينها بطولة الأمم الأفريقية ودوري أبطال أوروبا والدوري الأسباني والدوري الإنجليزي، وذلك في تغطية مميزة وحصرية مع استوديو تحليلي مُتميز يضُم نخبة من أهم المحللين الرياضيين، وتتبع القنوات مجموعة beIN، وتقدم خدمة البث 24 ساعة يوميََا، وقد بدأت قناة الجزيرة الرياضية البث في عام 2003 كقناة واحدة ثُمّ تحولت إلى مجموعة قنوات خلال سنتين فقط، وفي عام 2014 تم تغيير اسمها من الجزيرة الرياضية إلى beIN، وارجع البعض سبب هَذا التغيير إلى حساسية بعض الأفراد مما اعتبروه مواقف سياسية لقناة الجزيرة، وكانَت هذه محاولة منها لفصل قنواتها الرياضية عن قنواتها الإخبارية.

هذا وكما أنّ قناة بي إن سبورت تملك الحُقوق الحصرية في بث المباريات والبطولات الرياضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مثل كأس العالم لكرة القدم، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الإيطالي، الدوري الإسباني، الدوري الألماني وغيرهم، بالإضافة إلى العديد من البطولات الكروية والرياضيات الأخرى

التردد 12254 رأسي 27300 بتوازن 2/3

تردد بي ان سبورت نايل سات 2019 المغلقة

بعد الازدياد الواضح في أعداد المُتابعين لهذه القناة قرّرت قناة الجزيرة وشبكاتها أن تجعل تردد بي ان سبورت نايل سات 2019 مُغلق، حيثُ بتم فتحه بالعديد من الطرق التي أهمها فك التشفير وذلك لإزدياد الجمال في ما هو مقدم.

في ذلك نُلاحظ أنّه في الشُهور القليلة السابقة إزداد عدد المشاهدين لقنوات بين سبورت الرياضية والإخبارية المفتوحة والمشفرة في جميع الدول العربية وذلك نظرََا لبثها المباشر والحصري لأهم وأفضل المباريات العالمية والعربية على شاشة التلفزيون الخاصة بها مثل دوري أبطال اوروبا، كأس العالم، السوبر الأسباني، الدوري الإنجليزي والدوري الألماني وغيرهم وأيضا بث أفضل المباريات لأهم الفرق العالمية مثل برشلونة، ريال مدريد، اتليكتو مدريد، تشيلسي، بايرن ميونخ، واشبيلية لذلك بدأ العديد من هؤلاء المشاهدين بالبحث عن التردد الجديد وهو

12364 أفقي

27400 بتوازن 2/3

ونِهاية الأمر من تردد بي ان سبورت نايل سات 2019 نُوجِز ما يخُص الرياضة وفنونها، حيث عُنوان الرياضة بات في الشرق الأوسط قناة بي ان سبورت.