تراند اليوم : معلق الكلاسيكو اليوم السبت 03-03-2019 معلق مباراة الكلاسيكو اليوم في الدوري الاسباني

نذكر لكم في مقالة رياضية خاصة بلكلاسيكو الأرض اسم معلق مباراة الكلاسيكو اليوم بين برشلونة وريال مدريد المباراة النارية بعد هزيمة ريال مدريد القاسية الأسبوع الماضي، ويشغل اسم معلق الكلاسيكو اليوم عقول الكثيرين من عشاق الكرة المستديرة، للدور البارز الذي يلعبه المعلق في قلوب المشجعين والمتابعين.

ويعلق على الكلاسيكو اليوم رؤوف خليف (HD1) + خليل البلوشي (HD3)، وتقام المباراة في الساعة العاشرة وخمسة واربعون دقيقة.

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر بتاريخ 03-03-2019 الدوري الاسباني على قناة بي ان سبورت 3 .