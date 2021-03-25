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تراند اليوم : معلق الكلاسيكو اليوم السبت 03-03-2019 معلق مباراة الكلاسيكو اليوم في الدوري الاسباني

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نذكر لكم في مقالة رياضية خاصة بلكلاسيكو الأرض اسم معلق مباراة الكلاسيكو اليوم بين وريال مدريد المباراة النارية بعد هزيمة القاسية الأسبوع الماضي، ويشغل اسم معلق الكلاسيكو اليوم عقول الكثيرين من عشاق الكرة المستديرة، للدور البارز الذي يلعبه المعلق في قلوب المشجعين والمتابعين.

ويعلق على الكلاسيكو اليوم رؤوف خليف (HD1) + خليل البلوشي (HD3)، وتقام المباراة في الساعة العاشرة وخمسة واربعون دقيقة.

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر بتاريخ 03-03-2019 الدوري الاسباني على قناة بي ان سبورت 3 .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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