تراند اليوم : مسلسل حبر النار على قناة الأقصى الفضائية في رمضان

غزة / الخليج 365

قال نائب مدير عام قناة الأقصى الفضائية، عماد زقوت، إن القناة ستبث عبر شاشتها في شهر رمضان الكريم 2020، الواقع المقاوم في فلسطين من خلال مسلسل حبر النار.

وأوضح زقوت، في تصريحات صحفية، أن المسسل انتجته قناة الأقصى في أقل من 90 يوماً ويتكون من 26 حلقة يتناول في كل حلقة لوحة من لوحات صمود ومقاومة شعبنا الفلسطيني، وسيلاحظ المشاهد أن كل حلقة تختلف عن الأخرى من حيث المحتوى الدرامي .

وأضاف زقوت، أن حبر النار سيجسد بطولة ومقاومة شخصيات وعمليات حقيقة عاشها شعبنا على أرض الواقع، هدفها إحياء تلك الأعمال البطولية في ذاكرة الأجيال المتعاقبة .

وأشار زقوت عن طواقم قناة الأقصى واجهت الكثير من العقبات أثناء عملية التصوير، أهمها قلة الموارد المالية والتي تسببت في تأخير المباشرة في تصوير حلقات المسلسل ، ومن الإشكاليات الفايروس المستجد الذي اشتهر بكورونا والذي خصص له حلقة من حلقات حبر النا ، و بعزيمة القائمين على المسلسل استمر العمل حتى اكتملت حلقاته مع أخذ الاحتياطات الخاصة بالشروط الصحية .