البواردي يترأس اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بين الإمارات وكوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

ترأس معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة العليا الثامنة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية والتي عقدت أمس بنادي ضباط القوات المسلحة. وترأس الجانب الكوري معالي سوه ووك وزير الدفاع الوطني بجمهورية كوريا الجنوبية بحضور كل من معالي يون هو كانغ وزير الاستحواذ لبرنامج الاستحواذ الدفاعي وكوون يونج وو سفير جمهورية كوريا لدى الدولة. وتم خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والجمهورية الكورية الجنوبية، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، خاصة في المجالات العسكرية. وأكد الجانبان متانة العلاقات التي تجمع البلدين والحرص على تدعيم أوجه التعاون، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماعات معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم على الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع من كلا الجانبين.