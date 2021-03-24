مركز الشباب العربي يعلن أعضـاء «مجلس الباحثين»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الشباب العربي في أبوظبي أعضاء مجلس الباحثين الشباب العرب، وعقد اجتماعه الأول بعد اعتماد أعضائه الذين سيباشرون مهامهم في الإشراف على منصة أبحاث الشباب العربي، ودعم الارتقاء بالبحث العلمي عربياً وتطوير النتاج البحثي للعقول العربية الشابة، والمساهمة في توجيه تطبيقاته العملية نحو مسارات التنمية، وصناعة فرص مستقبلية للشباب في المجتمعات العربية.

وقالت معالي شما المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي: «الشباب العربي لديه طاقات إبداعية مميزة، وهو يتطلع إلى الأطر التي تمكّنه من تحويل تلك الطاقات إلى مشاريع وإنجازات ملموسة تنعكس إيجاباً على واقعه وعلى مؤشرات النمو في مجتمعاتنا العربية. والبحث العلمي والمعرفي والأكاديمي كان عنواناً حضارياً لمنطقتنا ونريد استعادته، من خلال تشجيع جيل جديد طموح من الباحثين العرب».

وأضافت: «المستقبل للمجتمعات الحريصة على المعرفة والابتكار والبحث العلمي وصناعة فرص جديدة، خاصة لفئة الشباب. والباحثون العرب لديهم الفرصة اليوم للاستفادة من المعرفة التي راكمتها البشرية للوصول بطموحهم إلى آفاق جديدة، بفضل مساهمات عقول عربية شابة لا تكتفي بنقل المعرفة بل تنتجها أيضاً».

استثمارات بحثية

وقال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: «سيعمل مجلس الباحثين الشباب العرب بالتعاون مع مركز الشباب العربي، ومن خلال منصة أبحاث الشباب العربي على تطوير البحث العلمي ونتاجه، وبناء الشراكات في مجال الأبحاث، ودعم ثقافة التخصص البحثي عربياً، بما يجذب مزيداً من الاستثمارات الحكومية والخاصة لدعم الأبحاث في المراكز العلمية والمؤسسات الأكاديمية العربية».

ويحاكي مركز الشباب العربي في مبادرة «مجلس الباحثين الشباب العرب» النموذج الإماراتي لتمكين الشباب، والذي يعتمد على بناء الشخصية وتوفير البيئة المناسبة، وإتاحة المهارات وتعزيز القدرات.

أعضاء المجلس:

يضم المجلس كلاً من الدكتورة مرام عبادي الباحثة السعودية في العلوم البيولوجية، والدكتور غانم كشواني الباحث الإماراتي في مواد ونظم البناء ومعايير السلامة، والدكتورة عُلا عنبتاوي المحاضرة الفلسطينية في التغذية وتكنولوجيا الغذاء، والدكتورة فاطمة محسن اللواتية الباحثة العُمانية المتخصصة في الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام، والباحث اللبناني حسين خشفة المتخصص في العلوم الطبية والتطبيقية، والباحث الإماراتي الدكتور عبدالله الشمري المتخصص في مجال الموارد، والدكتور أحمد إبراهيم الباز الباحث المصري في إدارة الأزمات واستشراف المستقبل، والدكتور أنس ابن الشيخ الباحث المغربي في علم الاجتماع، والدكتورة ياسمين الحلواني الباحثة الأردنية ما بعد الدكتوراه في الحوسبة، والباحث المغربي الدكتور سعد مطهر المتخصص في الطاقة والنظم، والدكتور محمد علي القاسم الباحث الإماراتي في الهندسة الجنائية والابتكار والتقنية، والدكتور وسيم شعبان الباحث التونسي في معهد البحوث العالمي.