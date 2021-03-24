«تريندز» يوقّع اتفاقية تعاون مع «الإمارات للسياسات»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

وقّع «تريندز للبحوث والاستشارات» اتفاقية تعاون مع «مركز الإمارات للسياسات»، بهدف تعزيز سبل التعاون البحثي والعلمي بين الطرفين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وقَّع الاتفاقية الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، والدكتورة ابتسام الكتبي رئيسة مركز الإمارات للسياسات، بحضور عمر النعيمي مدير عام شركة «تريندز»، وأحمد محمد الأستاد مدير عام «مركز تريندز للبحوث والاستشارات». وتنص الاتفاقية على تعاون الجانبين في المجالات المعرفية والبحثية، بما يحقق أهدافهما المشتركة، والمتمثلة في دعم البحث العلمي الجاد والرصين، وتطوير أدوات التنبؤ بالأزمات وتحليل المخاطر واستشراف المستقبل، والارتقاء بالمخرجات البحثية التي تستهدف دعم صانعي القرار وتطوير السياسات العامة التي تخدم التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن اتفاقية التعاون مع «مركز الإمارات للسياسات» تأتي من منطلق حرص «تريندز للبحوث والاستشارات» على الانفتاح على مراكز البحوث والدراسات والتفكير الفاعلة في المنطقة والعالم وتعزيز التعاون معها. وبدورها، أشارت الدكتورة ابتسام الكتبي إلى أن هذه الاتفاقية تعكس رؤية مركز الإمارات للسياسات لأهمية الشراكات المحلية في تعزيز مجتمع البحث العلمي بدولة الإمارات بما يسهم في خدمة صانع القرار في الدولة، ويحقق أهداف الدولة في التقدم والتنمية.