«الأرصاد الجوية» يطلق «الإنذار المبكر من تسونامي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

احتفى المركز الوطني للأرصاد بـ«اليوم العالمي للأرصاد الجوية» الذي يصادف 23 مارس من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار «المحيطات - مناخ العالم وطقسه»، بإطلاق خدمات الإنذار المبكر من تسونامي.

وأكد الدكتور عبد الله أحمد المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية - بهذه المناسبة - أهمية الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية بالأرصاد الجوية في مختلف دول العالم للمساهمة في حماية الأرواح والممتلكات، من خلال المتابعة المستمرة للتغيرات التي تطرأ على المحيطات. وقال المندوس: «تلعب المحيطات دوراً مهماً للغاية في رفاهية الإنسان، وهي تواجه الآن تحدياً بسبب قضايا مثل الاحتباس الحراري، وتغير المناخ، والتلوث البحري، والصيد الجائر وتحمض المحيطات، وهذا بدوره يؤثر سلباً على المحيطات وأنظمتها البيئية».