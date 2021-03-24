الامارات | صفر بلاغات مقلقة بـ «الفقع» خلال عامين

شكرا لقرائتكم خبر عن صفر بلاغات مقلقة بـ «الفقع» خلال عامين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق مخفر شرطة الفقع في دبي صفر بلاغات مُقلقة مجهولة، خلال العامين الماضيين، إلى جانب صفر بلاغات مرورية مجهولة، وصفر قضايا «لا وجه لإقامة الدعوى»، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بحسب الإحصاءات التي اطلع عليها مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، خلال تفقده للمخفر.

وقال المنصوري إن المخفر حقق 99.31% في التغطية الأمنية، فيما كان المستهدف 92%، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة خمس دقائق، فيما كان المستهدف سبع دقائق، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 10 دقائق، والمستهدف 12 دقيقة.

ونوه المنصوري بجهود المخفر في المجال المروري، والتي أدت إلى خفض الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها، إذ سجل المخفر 26 حادثاً مرورياً العام الماضي، أسفرت عن أربع وفيات و24 إصابة، بينما سجل 29 حادثاً مرورياً عام 2019، أسفرت عن 10 وفيات، و50 إصابة.

ونفذ المخفر، العام الماضي بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية استفاد منها 2301 شخص، موضحاً أن المركز اتخذ مبادرات إدارية أسهمت في ارتفاع السعادة الوظيفية بنسبة 99.1%، ومن ضمنها مبادرة «لا تشيلون هم»، و«الباب المفتوح»، وغيرهما من المبادرات الأخرى.

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