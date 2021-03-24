الامارات | منع تجمعات «النصف من شعبان» برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن منع تجمعات «النصف من شعبان» برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث برأس الخيمة منع إقامة التجمعات في الأحياء السكنية والتجمعات العائلية، خلال الاحتفال بليلة «النصف من شعبان»، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على سلامة أفراد المجتمع.

وأكد نائب رئيس الفريق قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، العميد عبدالله لحديدي، ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للصحة والسلامة، والحرص على التباعد الجسدي، والبقاء في المنازل، وعدم التجمع في الأحياء السكنية، منعاً لانتشار فيروس «كوفيد ـ 19 »، والحفاظ على إبقاء المجتمع آمناً وخالياً من الأمراض. وأشار إلى أنه لن يكون هناك أي تهاون في تشديد المخالفات على كل من يثبت تعمده التغاضي عن اتباع الإجراءات، أو عدم تطبيقها بصورة دقيقة، لما يمثله ذلك من إخلال بسلامة وصحة المجتمع.

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