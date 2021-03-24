الامارات | عودة الحضانات في الشارقة ابتداءً من الأحد المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الحضانات في الشارقة ابتداءً من الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، عودة جميع الحضانات الحكومية والخاصة إلى نظام العمل الكامل يوم الأحد المقبل، بعد عدد من الجولات التفتيشية والزيارات الرقابية، لضمان الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية، وتوفير بيئة آمنة للأطفال.

وحرصت الهيئة، منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، على تمكين الواقع الصحي الآمن في المدارس والحضانات التابعة لها، من خلال دليل إرشادي وزعته على مختلف المدارس والحضانات والمؤسسات التعليمية، متبعة ذلك بجولات تفتيشية، وزيارات تفقدية، للتأكد من التزام جميع الجهات المعنية.

وأكدت رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدكتورة محدثة الهاشمي، حرص الهيئة على صحة وسلامة جميع المعنيين والعاملين في الميدان التربوي، من طلبة، وكوادر وظيفية، وأولياء أمور، مشددة على أهمية الاستقرار التعليمي، ومتابعة التطورات والمستجدات الطارئة الناجمة عن تداعيات الجائحة، موضحة أن قرار عودة الحضانات إلى العمل جاء بعد التأكد من التزامها وجاهزيتها الكاملة. وأضافت أن إدارة الأزمة التي فرضتها الجائحة تستدعي اتخاذ القرارات الحازمة، حول التحول إلى التعليم عن بعد، أو السماح للمدارس والحضانات باستقبال الطلبة، وفقاً للإجراءات والتدابير الاحترازية، حرصاً على سلامة الجميع، باذلين كل الجهود لعودة الحياة كاملة إلى مسارها الطبيعي، مشيرة إلى أن سلامة الطلاب والمعلمين تأتي في مقدمة أولويات الهيئة.

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