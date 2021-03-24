الامارات | آسيوي يزوّر محرراً رسمياً لإصدار رخصة قيادة لصديقه

شكرا لقرائتكم خبر عن آسيوي يزوّر محرراً رسمياً لإصدار رخصة قيادة لصديقه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة استئناف الفجيرة بحبس متهم آسيوي ستة أشهر وإبعاده بعد قضاء محكوميته لتزويره محررات منسوبة لشركة خاصة، بهدف إصدار رخصة قيادة لصديق له من جنسيته، وقضت المحكمة ببراءة الثاني لخلو الأوراق من دليل يقطع بارتكابه الجريمة.

وتعود التفاصيل إلى أن المتهم الأول أقنع الثاني بإمكانية تسهيل إجراءات الحصول على رخصة قيادة عبر تزوير محرر رسمي وتسليمه للمتهم الثاني، الذي تضمن فيه خطاب عدم ممانعة من الشركة التي يعمل فيها المتهم الأول وتقديمها لإدارة المرور لاستخراج رخصة قيادة.

ووجهت المحكمة للمتهمين ثلاث تهم تمثلت في: ارتكاب تزوير تصريح تجاري باسم شركة خاصة بدلاً من التي يعمل فيها المتهم الثاني، وتقديم المحرر المزور إلى إدارة المرور والتراخيص بشرطة الفجيرة، وارتكبا بطريق المساعدة مع موظف حسن النية بإدارة المرور والتراخيص بشرطة الفجيرة بتزوير محرر رسمي «طلب رخصة قيادة باسم المتهم الثاني صادرة عن إدارة المرور والتراخيص بالفجيرة».

وبسؤال المتهمين أمام هيئة محكمة الاستئناف أنكر المتهم الأول ما نسب إليه، فيما طالبت محامية المتهم الثاني ببراءته من التهمة المنسوبة إليه نظراً لخداع المتهم الأول له بحجة تسهيل وتيسير الإجراءات للحصول على الرخصة بأقل تكاليف.

وقضت المحكمة ببراءة المتهم الثاني، وحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الإبعاد عن الدولة بعد قضاء محكوميته لارتكابه جريمة تزوير محررات رسمية تعود لشركة خاصة بإمارة الفجيرة، واستخدامها من أجل إصدار رخصة قيادة خاصة بالمتهم الثاني.

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