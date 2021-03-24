الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقاح

قالت مقيمة إنها حصلت على الجرعة الأولى من لقاح فيروس «كورونا» في المركز التجاري بدبي، وحصلت على بطاقة تفيد بذلك، لكن عند الحصول على الجرعة الثانية، تبين أن الجرعة الأولى لم تسجل بالنظام الإلكتروني، ما تسبب في تسجيل الجرعة الثانية على أنها الجرعة الأولى، ورغم تقديم أكثر من شكوى، فإنها لاتزال مسجلة بالنظام الإلكتروني وتطبيق الحصن على أنها حصلت على جرعة واحدة فقط.

مناشدة

طالب مصلون بمساجد، في عجمان، أئمة المساجد بتنبيه المصلين، بشكل متكرر، بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية، خصوصاً على صعيد ارتداء الكمامات الواقية، بعدما لوحظ عدم التزام مصلين بارتدائها.

إعلام

تفتقر دوائر حكومية في رأس الخيمة إلى متخصصين في الإعلام، على الرغم من وجود موظفين يعملون تحت هذا المسمى، لكنهم لا يمارسون هذا الدور، ولا يتعاونون مع الصحافيين والإعلاميين المحليين.

تدخين

لاحظ سكان في عجمان وجود موظفين في المكاتب الموجودة بالمباني التي يقطنون فيها، يقومون بالتدخين على الدرج، حتى لا يضطروا إلى النزول أسفل المبنى، الأمر الذي يؤذي الجيران وسكان المبنى.

طرق

طالب سكان مناطق، مثل: اليرموك وزبارة وحياوة والقادسية، بالإضافة إلى الحراي في مدينة خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، برصف الطرق الترابية المؤدية إلى منازلهم، لصعوبة التنقل بمركباتهم على الشوارع الترابية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

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