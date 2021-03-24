الامارات | شرطة الشارقة تقدم 23 خدمة عبر «نحن نوصلكم»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تقدم 23 خدمة عبر «نحن نوصلكم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة الشارقة، ممثلة بإدارة شرطة المنطقة الوسطى، مبادرة «نحن نوصلكم»، والتي تعنى بتقديم 23 خدمة متنوعة، تستهدف من خلالها ثلاث فئات، هي: موظفو خط الدفاع الأول، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، وذلك في إطار حرص القيادة على تقديم خدماتها بشكل مميز، بما يحقق أهدافها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

وأكد مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة، العقيد حمد عبدالله الريامي، حرص شرطة الشارقة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور، بما يتماشى مع التوجه الحكومي الساعي إلى إسعاد المتعاملين، بتقديم أفضل الخدمات لهم وخفض عدد المراجعين لمراكز تقديم الخدمة، لذا أطلقت مبادرة «نحن نوصلكم»، التي تستهدف إتاحة الفرصة لثلاث من فئات المجتمع لإنجاز معاملاتها بأقصى سرعة وأريحية ممكنة، دون التوجه لمراكز تقديم الخدمة لإنهاء إجراءاتها، منها فئة موظفي خط الدفاع الأول من (الأطباء والممرضين) العاملين في مواجهة وحد انتشار فيروس «كوفيد-19» المستجد، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، تسهيلاً منها على هذه الفئة التي تحتاج للدعم والمساعدة وعدم تعريضها لمشقة الذهاب بأنفسها لإنجاز تلك المعاملات.

وأوضح أن المبادرة تقدم 23 خدمة، يتم إنجازها عبر مركز إسعاد المتعاملين بمدينة الذيد بالمنطقة الوسطى، وتوصيلها لطالبيها في مقر إقامتهم، منها خدمة فتح البلاغات الجنائية والمالية، وتسليم واستلام المعثورات، إلى جانب عدد من الخدمات المرورية، مثل: إصدار شهادة براءة الذمة بعد دفع المخالفات، وبراءة الذمة بعد دفع المخالفات المرورية للمقيمين، والاستعلام عن المخالفات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news