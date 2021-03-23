الامارات | "هيئة المعرفة" تطلق دليلاً إرشادياً لدعم أولياء أمور الطلبة أصحاب الهمم في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن "هيئة المعرفة" تطلق دليلاً إرشادياً لدعم أولياء أمور الطلبة أصحاب الهمم في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي اليوم (الثلاثاء) دليلاً إرشادياً لمساعدة أولياء أمور الطلبة أصحاب الهمم في اختيار المدارس الخاصة المناسبة لأبنائهم والقادرة على تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة بما يكفل تلبية احتياجاتهم الفردية ومعاونتهم على اكتشاف أقصى طاقاتهم والارتقاء بقدراتهم لتحقيق طموحاتهم في حياة ناجحة ومستقبل واعد.

ويواكب الدليل توجهات "السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف بناء مجتمع دامج وخالٍ من الحواجز والعقبات، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بغية تعظيم مشاركة أصحاب الهمم في المجتمع وتذليل كافة العراقيل التي قد تعترض انخراطهم بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي، كما ينطلق الدليل من تعاون بنّاء بين مجموعة الشركاء ضمن اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق أهداف خطة دبي الاستراتيجية أن تكون دبي سبّاقة في منح أصحاب الهمم كامل حقوقهم.

ويحدد الدليل 6 خطوات ترسم لولي الأمر مساراً واضحاً لضمان حصول ابنه أو ابنته من أصحاب الهمم على تعليم عالي الجودة، وتشمل البحث عن مدرسة دامجة مناسبة لابنه/ابنته بما في ذلك مواصفات المدرسة الدامجة في إمارة دبي، إضافة إلى تقييمات وإجراءات القبول في المدرسة، وما يتبع ذلك من تحديد عوائق وصعوبات التعلّم التي قد يواجهها الطالب/الطالبة بما يتيح للمدرسة إعداد الخطط اللازمة لتوفير الخدمات والأنشطة التعليمية اللازمة، علاوة على تحديد مسؤوليات ولي الأمر في دعم مسيرة ابنه/ابنته التعليمية بالشراكة مع المدرسة.

وقالت المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي فاطمة إبراهيم بالرهيف:" يأتي هذا الدليل امتداداً لخطة عمل متواصلة للهيئة لتعزيز مسيرة التعليم الدامج في المؤسسات التعليمية الخاصة بإمارة دبي، والتي بدأت مع إطلاق "إطار سياسة التعليم الدامج في دبي" في العام 2017م مستهدفةً تطبيق هذا التعليم في جميع المؤسسات التعليمية في الإمارة، بالإضافة إلى إطلاق الدليل التوجيهي للتعليم الدامج بمدارس دبي العام الماضي، والذي حدَّد بدوره 6 متطلبات رئيسية إلزامية يتعين على جميع المدارس الخاصة في دبي اتباعها لتمكين الطلبة أصحاب الهمم من تحقيق أقصى إمكاناتهم ضمن بيئة مدرسية دامجة تضمن سهولة حصول كل طالب على تعليم عالي الجودة يلبي كافة احتياجاته وتطلعاته".

ولفتت بالرهيف إلى أن ضمان تطبيق التعليم الدامج في جميع المؤسسات التعليمية في دبي يواكب مستهدفاتها أن تكون مدينة صديقة لذوي الإعاقة، وذلك استناداً إلى السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومبادرة "مجتمعي ... مدينة للجميع"، واستراتيجية دبي للإعاقة 2020".

وأشارت المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة إلى أن الدليل الإرشادي لأولياء الأمور والمتوفر حالياً عبر الموقع الالكتروني للهيئة يوفر معلومات داعمة لولي الأمر لاختيار المدرسة الخاصة المناسبة لأبنائه ضمن قائمة خيارات متنوعة، كما يعزز ضمان تحقيق مبدأ العدالة والإنصاف بين جميع الطلبة فيما يتعلق بخطط الدعم والمساندة الفردية التي يحتاج إليها كل طالب وطالبة، وتمكينهم من الحصول على تعليم ذي جودة عالية يثري مهارات الطلبة على الصعيدين الأكاديمي والشخصي".

وتتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية كافة العمليات المتعلقة بمتابعة التزام جميع المدارس الخاصة في دبي بتطبيق كافة المعايير المعتمدة في إطار سياسة التعليم الدامج في دبي ومتابعة آثارها الفعلية على جميع الطلبة لاسيما الطلبة أصحاب الهمم.

وتتضمن هذه العمليات متابعة جودة الخدمات والأنشطة الموجهة للطلبة أصحاب الهمم وجودة مخرجاتهم التعليمية من خلال إطار معايير الرقابة والتقييم المدرسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومتابعة مستويات التزام المدارس الخاصة بالمعايير المنصوص عليها، والقوانين واللوائح التنظيمية المُعتمدة.

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