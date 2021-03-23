مجلة حمدان الطبية تنضم الى دليل الدوريات مفتوحة المصدر

اعلنت جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية عن أتمام عملية فهرسة مجلة حمدان الطبية في "دليل الدوريات المفتوحة المصدر" وهي احدى منصات الفهرسة التي تعتمد سياسة التحقق من اتباع المجلات العلمية للممارسات المهنية للنشر العلمي مثل الاعتبارات الأخلاقية وشروط القبول وسياسة التحكيم العلمي لكل المقالات وبما يتماشى مع متطلبات منصات الفهرسة، حيث توفر هذه المنصة للدوريات المدرجة أكثر من 900000 مشاهدة للصفحة و 300000 زائر شهريًا من جميع انحاء العالم، يأتي هذا في اعقاب تحديث المنصة الألكترونية لتقديم المقالات للتقييم وللنشر والتي قام بها الناشر العلمي للمجلة شركة "ولترز كلوير- ميدنو" والتي تعتبر من اكبر شركات النشر العلمي .

وصرح سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان الطبية بأن مجلة حمدان الطبية تعتبر منصة متميزة لمساعدة الأطباء واعضاء هيئة التمريض والباحثين في سعيهم لتحسين الرعاية الصحية ونشر الابحاث مع التركيز بشكل خاص على منطقة الشرق الأوسط والخليج."

واضاف" تحقيقاً لرؤية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي وهي العمل على زيادة التفاعل وإثراء البحث العلمي بين الأطباء بدولة الإمارات العربية المتحدة وأقرانهم بالمراكز الطبية حول العالم فقد تم دعم الأبحاث التي تم إجراؤها في المنطقة و توفير التعليم الطبي المستمر في الطب العام من خلال مقالات ومراجعات كبار الباحثين في المجالات المختلفة , وكذلك مساعدة الأطباء والباحثين الشباب في تجاربهم الأولى في مجال النشر الطبي."

ومن الجدير بالذكر ان مجلة حمدان الطبية هي مجلة طبية عامة ، محكمة ومفتوحة المصدر مختصة بنشرالبحوث والملخصات الطبية في كافة المجالات الطبية والعلمية من داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة . تنشر المجلة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر منذ العام 2012 ,وبنسختيها الألكترونية والمطبوعة, كأحد اصدارات جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية . وقد تم اصدار المجلة في حوالي 13 مجلد ومايزيد عن 45 عدد و500 مقالة بحثية . وهي مسجلة في عدد من الفهارس مثل البنية التحتية للمعرفة الوطنية الصينية, قواعد البيانات الإلكترونية لـ EBSCOللنشر , Google Scholar, Hinari , ProQuest وغيرها

ويتاح النص الكامل لأعداد المجلة على الإنترنت على الموقع الرسمي للمجلة . كما يمكن التقدم للنشر عبر المنصة الاكترونية.