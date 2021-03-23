الامارات | حمدان بن محمد: حكومة دبي على قدر المسؤولية التاريخية

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: حكومة دبي على قدر المسؤولية التاريخية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن اجتماع مجلس دبي اليوم كان مختلفاً، حيث أعلن فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن مجموعة خطوات وقرارات تمهد لدخول دبي مرحلة جديدة في رحلة التنمية، وذلك وفقا لما جاء في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في "تويتر" قال فيها: "اجتماع مجلس دبي اليوم كان مختلفاً.. أعلن فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن مجموعة خطوات وقرارات تمهد لدخول دبي مرحلة جديدة في رحلة التنمية.. ونحن نقول له حكومة دبي على قدر المسؤولية التاريخية.. ورؤيتكم قيد التنفيذ منذ الساعة".

وترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعا لمجلس دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أقر فيه مجموعة من القرارت منها إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل

وإعادة هيكلة غرفة تجارة دبي .. وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة، تسمية جمعة الماجد رئيسا فخرياً لغرفة تجارة دبي وسلطان بن سليم رئيسا لغرفة تجارة دبي العالمية وعمر العلماء رئيسا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

كما اعتمد سموه خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة والتي تتضمن خطوطاً ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم حالياً.. والعمل على توسيع هذه الشبكة لـ200 مدينة جديدة.

واعتمد سموه الخطة الخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 إلى 2 تريليون درهم، وأقر توقيع عقود عمل ملزمة مع جميع مسؤولي الإمارة ومدراء دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها مدتها 3 سنوات.. تحدد فيه المخرجات.. والمكافآت.. وآلية المحاسبات.

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