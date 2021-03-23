الامارات | محمد بن راشد يترأس اجتماعاً لمجلس دبي ويصدر عدداً من القرارات

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يترأس اجتماعاً لمجلس دبي ويصدر عدداً من القرارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماعا لمجلس دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، أقر فيه مجموعة من القرارت وذلك وفقا لما جاء في تغريدة نشرها سموه في حسابه بـ"تويتر"وجاءت القرارات على الشكل التالي:

أولاً: إعادة هيكلة حكومة دبي بالكامل استعداداً لمرحلة جديدة ستدخلها الإمارة .. حكومة دبي ستكون أكثر مرونة وكفاءة.. وأقدر على التعامل مع خارطة المتغيرات المستجدة".

وأضاف سموه: "ثانياً: إعادة هيكلة غرفة تجارة دبي .. وتشكيل 3 غرف تجارة للإمارة.. غرفة تجارة دبي.. وغرفة دبي للتجارة العالمية.. وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.. وتغيير منظومة العمل في الغرف لتكون الذراع الاقتصادي الأهم للإمارة في بناء قطاعات جديدة وترسيخ دورها التجاري العالمي".

ثالثا: تسمية جمعة الماجد رئيسا فخرياً لغرفة تجارة دبي - وقال سموه إن الماجد هو خير من يمثل تجار دبي وحكماء دبي - وعبدالعزيز الغرير رئيسا للغرفة.. والأخ سلطان بن سليم بخبرته الدولية رئيسا لغرفة تجارة دبي العالمية وعمر العلماء رئيسا لغرفة دبي للاقتصاد الرقمي.

رابعاً: اعتماد خارطة دبي التجارية الدولية الجديدة والتي تتضمن خطوطاً ملاحية وجوية لأكثر من 400 مدينة حول العالم حالياً.. والعمل على توسيع هذه الشبكة لـ200 مدينة جديدة لترسيخ دور الإمارة في حركة التجارة العالمية.. قدرنا أن نكون مطار العالم وميناؤه الرئيسي".

خامساً: اعتماد الخطةالخمسية لرفع قيمة التبادل التجاري الخارجي للإمارة من 1.4 إلى 2 تريليون درهم .. وقال سموه : "نعرف ماذا نريد .. ونعرف كيف نصل .. ولدينا الطاقات الوطنية لتنفيذ الخطة".

سادساً : توقيع عقود عمل ملزمة مع جميع مسؤولي الإمارة ومدراء دوائرها وهيئاتها ومؤسساتها مدتها 3 سنوات.. تحدد فيه المخرجات.. والمكافآت.. وآلية المحاسبات.. وأضاف سموه "كلنا ثقة بأن الجميع سيكون على قدر الثقة للمرحلة التنموية القادمة.

وختم سموه تغريداته بالقول: "رسالتي وحمدان ومكتوم للجميع .. من لا يتحرك للأمام فهو في تراجع .. ومن يركن لانجازات الماضي يخسر مستقبله.. دبي مكانها في المستقبل.. وقدرها أن تكون القلب الاقتصادي العالمي النابض بالحياة في هذه المنطقة.. والقادم أجمل إذا كانت العزائم أعظم".

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