شرطة أبوظبي تطلق «الدفع الرقمي» للمخالفات المرورية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، خدمة دفع المخالفات عبر القنوات الرقمية للمصرف، وذلك لتمكين عملاء المصرف من دفع مخالفاتهم المرورية عن طريق خاصية الخصم المباشر من الحساب أو عن طريق البطاقات المغطاة الصادرة من المصرف، وكما يمكن لعملاء المصرف الاستفادة من خاصية تقسيط قيمة المخالفات المرورية بدفعات ميسره في حال تم سداد قيمة المخالفات عن طريق البطاقة المغطاة لفتره تصل إلى 12 شهراً ودون أي رسوم إضافية أو أرباح.

وأوضح اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية، أن إطلاق الخدمة يأتي في إطار دعم مبادرات التحول الرقمي واستخدام التقنية الحديثة وتطويرها لتواكب احتياجات العصر والتحديات، وتوفر تجربة سهلة ومتميزة للمتعاملين وفقاً للمعايير العالمية. ومن جهته، أشاد محمد الفهيم مدير قطاع الخدمات المصرفية للشركات والمدير الإقليمي للقطاع في مصرف أبوظبي الإسلامي، بأهمية هذه الشراكة مع شرطة أبوظبي، وأكد على حرص المصرف على العمل الوثيق مع الشرطة لتحقيق رؤيتهم واستراتيجيتهم في التحول الرقمي وأكد أن هذه الخدمة ستوفر منصة جديدة للعملاء لدفع مستحقاتهم بطريقة بسيطة وسلسة وآمنة.



