«مبادلة» وصندوق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» يستثمران 150 مليون دولار في منصة «تيليجرام»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» عن استثمار 75 مليون دولار في شركة «تيليجرام»، مشغّل منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة والقائمة على حماية خصوصية المستخدمين وأمنهم الرقمي. وسيكون الاستثمار في صورة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لأجل 5 سنوات قبل الاكتتاب العام المُزمَع، وذلك بالتعاون مع صندوق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» الذي سيستثمر أيضاً مبلغ 75 مليون دولار في المنصة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في خلق فرص جديدة للتعاون، وبالتالي دعم وتعزيز المنظومة المتكاملة من شركات الابتكار والتكنولوجيا في أبوظبي.

تم إطلاق «تيليجرام» عام 2013 من قبل الأخوين بافيل ونيكولاي دوروف، كتطبيق مراسلة آمن يستخدم التشفير التام بين طرفي المحادثة. وتطوّر التطبيق منذ إطلاقه ليصبح اليوم منصة عالمية متكاملة للتواصل الاجتماعي يقع مقرها الرئيسي في دولة الإمارات، وبات أحد أكثر عشر تطبيقات تم تحميلها في العالم، مع أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهرياً.

وقال فارس سهيل المزروعي، رئيس برنامج الاستثمار في روسيا ورابطة الدول المستقلة، التابع لشركة «مبادلة»: «نُثمِّن رؤية بافيل للشركة وعمل فريقه الدؤوب لبناء منتج مبتكر وشركة استثنائية. فمن خلال تركيزه على تجربة المستخدم والخصوصية والتشديد على أهمية هذه العناصر في كل قرار عمل يتخذه، نجح بافيل في تعزيز شهرة ونجاح تطبيق تيليجرام لتنمو قاعدة مستخدميه نمواً كبيراً، ما جعل منه منافساً قوياً لعمالقة التكنولوجيا العالميين».

وأضاف: «نثق بأنّ لدى تيليجرام اليوم كافة الإمكانات التي ستجعلها إحدى شركات التكنولوجيا العالمية الرائدة. وتمثل الشركة فرصة استثمارية واعدة بالنسبة لـ ’مبادلة‘ وستكون إضافة مثالية لمحفظة شركاتنا الرائدة التي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاعاتها. كما أنّ استثمارنا في تيليجرام يرسي أساساً متيناً لشراكة استراتيجية ستدعم جهودنا لتعزيز منظومة التكنولوجيا في أبوظبي، فضلاً عن جذب مستويات متقدمة من المواهب والمهارات التكنولوجية إلى العاصمة».

من جانبه، قال بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تيليجرام»: «يشرّفنا قيام مبادلة وصندوق ’أبوظبي كاتاليست بارتنرز‘ باستثمار 150 مليون دولار في سندات تيليجرام. ونتطلع إلى تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية لنواصل مسار نمونا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم».

من ناحيته، قال جيمس مونس، رئيس الشؤون المالية ورئيس العمليات لدى صندوق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»: «على مدى السنوات السبع الماضية، ارتفع عدد مستخدمي تطبيق تيليجرام إلى 500 مليون مستخدم نشط شهرياً، وهي قفزة هائلة تعكس جهود فريق الإدارة وعمله الجادّ وإصراره على بناء منصة تتمحور حول الحفاظ على الخصوصية والأمان وتعزيز تجربة المستخدم. وتمنح هذه السمات أساساً راسخاً لتحقيق قيمة قوية، وستصبح محل تركيز كبير من منصات التواصل الاجتماعي، وتمهد الطريق لعصر جديد في عالم التراسل الفوري».

وأضاف: «يهدف صندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز إلى بناء شراكات مثمرة مع شركات واعدة تتميز بآفاق نمو قوية على مستوى العالم، وتمتلك الإمكانات اللازمة لتعزيز منظومة التكنولوجيا المتنامية في أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي. ونسعى إلى التعاون مع فرق الإدارة في الشركات الرائدة ودعمها بمواردنا المتاحة لتحفيز نمو وتعزيز ريادة المنصات التكنولوجية الواعدة في مختلف القطاعات، وهو ما نتطلع إلى تحقيقه مع تيليجرام التي نرى فيها فرصة استثمارية جذابة».

الجدير بالذكر أن «مبادلة» كثّفت جهودها خلال السنوات الأخيرة لزيادة التركيز على قطاع التكنولوجيا من خلال استراتيجية تقوم على الاستثمار المباشر ومن خلال الصناديق الاستثمارية، بحيث تغطي مختلف مراحل الاستثمار الجريء، بدءاً من التمويل الأولي وصولاً إلى مراحل النمو المتقدمة. وخلال الاثني عشر شهراً الماضية، قامت «مبادلة» بالعديد من الاستثمارات في شركات التكنولوجيا العالمية وأهم التقنيات الرائدة مثل شركة «وايمو» لتكنولوجيا القيادة الذاتية و«علي إكسبرس» و«جيو بلاتفورمز» وغيرها.



