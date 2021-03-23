الامارات | سفارة الدولة في القاهرة تدعو المواطنين لأخذ الحيطة بسبب الطقس

شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الدولة في القاهرة تدعو المواطنين لأخذ الحيطة بسبب الطقس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت سفارة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مواطني الدولة بأخذ أقصى تدابير الحيطة والحذر بسبب المنخفض الجوي الذي حذرت منه هيئة الأرصاد المصرية حيث تضرب البلاد عاصفة من الرمال والأتربة، مضيفة أنه للحالات الطارئة يرجى التواصل على الرقم التالي: 20237766101+

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