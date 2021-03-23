هزاع بن زايد: إرساء أسس متينة للابتكار

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات توفر أرضية صلبة للبناء على عناصر القوة القائمة حالياً.

وقال سموه، في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات: «استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات توفر أرضية صلبة للبناء على عناصر القوة القائمة حالياً والاستثمار فيها لتحقيق مزيد من النمو في المستقبل عبر التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص وإرساء أسس متينة للابتكار تكون فيه الدولة شريكاً أساسياً في الواقع الصناعي العالمي».