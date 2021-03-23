عبدالله بلحيف النعيمي: تحفيز حركة الاستثمار المحلية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

قال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة: إن تحقيق توجهات ومستهدفات دولة الإمارات بضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، وتحقيق الاستدامة على مستوى القطاعات كافة يمثل أولوية استراتيجية تعمل عليها الجهات الحكومية كافة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف أن إطلاق وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، يشكل خطوة مهمة لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وتحقيق مستهدفاتها، حيث ستسهم في العمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية في تطوير القطاع الصناعي المحلي، وتعزيز سوق العمل، وتحفيز حركة الاستثمار المحلية في المقام الأول، وجذب الاستثمارات الخارجية بشكل عام، وستسهم في ضمان مستقبل أفضل عبر تعزيز توظيف التقنيات الحديثة وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وبالأخص الذكاء الاصطناعي في تطوير المجالات كافة، كما ستحفز عمليات الابتكار وتصنيع التكنولوجيا محلياً.

وأوضح أن هذا التطوير والتحفيز المرتقب تحقيقه وفقاً لأهداف الاستراتيجية من دوره المساهمة بقوة في تحقيق مستهدفات الدولة للأمن الغذائي، حيث سيعزز عمليات الاستثمار في الجانب التصنيعي لقطاع الأغذية، وتوفير التكنولوجيا الحديثة لتطوير وتعظيم قدرات قطاع الزراعة الحديثة محلياً.

وأضاف أن الاستراتيجية ستسهم في تحقيق الاستدامة على المستوى البيئي، حيث ستعزز من وجود قطاع صناعي متطور قائم على مبدأ الاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة.