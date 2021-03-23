الامارات | «التعليم المدرسي» تستطلع آراء ذوي الطلبة حول دوام الفصل الثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم المدرسي» تستطلع آراء ذوي الطلبة حول دوام الفصل الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستطلع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي آراء ذوي الطلبة حول اختيار نوع التعليم لأبنائهم خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، لحصر الطلبة الراغبين في العودة للمدارس، والراغبين في الدراسة في المنازل، بخاصية التعلم الذكي، بهدف حصر الطلاب، وتوزيعهم وفق نتائج الاستطلاع بين التعليمين «الواقعي وعن بعد»، وحددت المؤسسة آخر موعد لحصر اختيارات ذوي الطلبة يوم غد.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة الربيع للطلبة يوم الجمعة 26 من مارس الجاري، وتستمر حتى 15 أبريل المقبل، حسب التقويم المدرسي الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم نهاية العام الدراسي الماضي، فيما تبدأ إجازة الربيع للمعلمين في الرابع من أبريل المقبل لمدة 11 يوماً، حيث تنتهي في 15 من الشهر نفسه، ويبدأ الدوام في الفصل الدراسي الثالث يوم 18 من الشهر ذاته.

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