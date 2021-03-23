الامارات | قنوات للإبلاغ عن مخالفات «كورونا» بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات للإبلاغ عن مخالفات «كورونا» بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصصت القيادة العامة لشرطة الشارقة عدداً من القنوات المعتمدة للإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات الخاصة بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ــ 19) بين أفراد المجتمع، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الإمارة، داعية الأفراد إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات المتاحة، وهي مركز الاتصال 901، وخدمة «حارس» عبر التطبيق الذكي لشرطة الشارقة، والبريد الإلكتروني للجائحة.

وتستقبل القنوات البلاغات والتجاوزات والتصرفات التي من شأنها أن تعرّض صحة وسلامة أفراد المجتمع للخطر، نتيجة الإهمال والاستهتار، ما يؤدي لتعرض المخالفين للعقوبات والمخالفات القانونية. وأطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، عبر منصاتها الإلكترونية خدمة «حارس»، التي تمتاز بسهولة الاستخدام، وتتيح لأفراد المجتمع إمكانية الإدلاء بالمعلومات عن المخالفات والظواهر السلبية من خلال التطبيق الذكي لشرطة الشارقة، وتهدف من خلال الخدمة إلى تعزيز دور أفراد المجتمع في حفظ الأمن، والوقاية من الظواهر السلبية في إمارة الشارقة، والإبلاغ عنها، إضافة إلى تقوية روابط الشراكة المجتمعية التي تحرص شرطة الشارقة على تعزيزها مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال زيادة الوعي المجتمعي بأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد السلوكيات المخالفة للقانون.

كما تم تشكيل خلية الأزمة لإدارة الأحداث الخاصة بجائحة «كوفيد ــ 19» التي تتعلق بأية إجراءات تختص ببلاغات الطوارئ، وذلك عبر البريد الإلكتروني، إلى جانب مركز الاتصال 901 الذي يستقبل استفسارات الجمهور على مدار الساعة. وتشهد قنوات التواصل تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، نتيجة انتشار الوعي بالمسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق الأفراد للحد من انتشار الفيروس، وضرورة التكاتف مع الجهود التي تبذلها الشرطة في التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، بهدف الحفاظ على مجتمع آمن.

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