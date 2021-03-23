الامارات | الترخيص لمراكز الطباعة بتقديم 3 خدمات قضائية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن الترخيص لمراكز الطباعة بتقديم 3 خدمات قضائية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة القضاء أبوظبي، عن قرارها بمنح مراكز الطباعة، رخصاً لتقديم ثلاث خدمات رئيسة ضمن منظومة خدماتها المقدمة لكل فئات المتعاملين.

وتفصيلاً، أوضحت الدائرة عزمها منح مراكز الطباعة التي تمتلك ضمن نشاطها التجاري رخصة تخليص المعاملات، الحق في الحصول على رخصة خدمات القيد الإلكتروني للدعاوى، ورخصة خدمات الكاتب العدل والتوثيق، ورخصة خدمات النيابة العامة.

ودعت دائرة القضاء أبوظبي، مراكز الطباعة الراغبة في الحصول على رخص هذه الخدمات، سواء إحداها أو جميعها، إلى التسجيل بسجل الموردين والمقاولين عبر بوابة الموردين الإلكترونية على الموقع الإلكتروني لدائرة القضاء أبوظبي (http:/‏‏‏/‏‏‏www.adjd.gov.ae)،

وتعبئة استمارة التسجيل واستيفاء الشروط المطلوبة وسداد قيمة رخص هذه الخدمات، وذلك لتقديم خدماتها بشكل يتوافق مع تطلعاتها وسياستها في التعامل مع العملاء.

وتأتي الخطوة انطلاقاً من حرص الدائرة على توفير حزمة خدماتها بشكل ميسّر وسهل لكل المتعاملين، فضلاً عن تعزيز أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعد أحد أهم عوامل التنمية التي تنشدها الإمارة، والتي من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع، وتوفير احتياجات العملاء بمختلف أنواعهم وطلباتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news