الامارات | إنقاذ سائح إيطالي سقط في جبل مليحة

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ سائح إيطالي سقط في جبل مليحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح مركز شرطة مليحة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ، في إنقاذ سائح (إيطالي) يبلغ من العمر 42 عاماً، بعد أن سقط من علوٍ بجبل مليحة بمنطقة وعرة صعبة الوصول وسط الصخور، أثناء تواجده أعلى الجبل برفقة اثنين من رفاقه، حيث قام أحدهما بإرسال مكان نقطة موقعهم فوق الجبل بعد تواصل مركز الشرطة معه.

وتفصيلاً، تلقى مركز شرطة مليحة، بلاغاً من الإسعاف الوطني في الساعة 9:50 من صباح أول من أمس، يفيد بوجود شخص مصاب بإصابات متنوعة بأجزاء متفرقة من جسمه على جبل مليحة، نتيجة سقوطه من مكان مرتفع بالجبل واستقراره بمكان يصعب على سيارة الإسعاف والمسعفين الوصول إليه.

وفور تلقي البلاغ تحركت دوريات الاختصاص من المركز بقيادة مدير المركز المقدم سالم سلطان الكتبي، بعدما تم التواصل مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ من أجل إرسال مروحية لموقع الحادث، وبذل فريق البحث جهوداً مضنية بسبب عدم دقة الموقع، وسوء الأحوال الجوية، ووعورة المنطقة.

وتمكن الفريق من الوصول إلى موقع الشخص المصاب على ارتفاع شديد الانحدار بلغ نحو 50 قدماً، حيث كان في حالة إعياء بعد تعرضه لكسر في اليد وجرح غائر بالرأس ورضوض متفرقة بأنحاء جسده جراء السقوط، وتمت طمأنته وتقديم الإسعافات الأولية له من قبل أفراد المركز، وبعدها تم نقله بواسطة الطائرة المروحية التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم. وأكد الكتبي، جاهزية المركز والأفراد العاملين فيه للتعامل مع هذا النوع من البلاغات، نظراً لطبيعة المنطقة الجبلية، التي تشهد إقبالاً كبيراً من هواة تسلق الجبال سواء من قبل المواطنين أو المقيمين والسائحين، داعياً الجميع إلى توخي الحيطة والحذر عند ممارستهم لهذا النوع من الرياضات، مع الالتزام باتباع الإجراءات التي تضمن سلامتهم.

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