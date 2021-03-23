الامارات | توصيل المياه المعالجة إلى 4000 مزرعة في أبوظبي نهاية 2021

شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل المياه المعالجة إلى 4000 مزرعة في أبوظبي نهاية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أهمية الحفاظ على الموارد المائية في ظل شح المصادر المتجددة من خلال ضمان الاستغلال الأمثل لها، وتجنب الممارسات الخاطئة التي تزيد من تفاقم مشكلة هدر المياه واستنزاف مواردها.

وقالت إنها تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لرفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة والحد من التأثيرات البيئية الناتجة عن سوء استخدام المياه، بالإضافة إلى إدارة الموارد المائية بصورة متكاملة، ومن هذه المبادرات التي تعمل عليها الهيئة مشروع توصيل المياه المعالجة إلى أكثر من 4000 مزرعة في نهاية 2021، ما سيسهم في زيادة المساحات المزروعة وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تتصل باحتساب كميات المياه المستخدمة في الزراعة حسب أنواع المحاصيل.

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