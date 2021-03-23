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الامارات | إغلاق جزئي لكورنيش القواسم في رأس الخيمة

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رأس الخيمة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزئي لكورنيش القواسم في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الأشغال في دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن إغلاق جزئي لشارع كورنيش القواسم باتجاه الدوار تحت جسر رأس الخيمة، ويمتد حتى الدوار الصغير الواقع في منتصف الكورنيش، والموازي لدوار السفينة، وذلك لتطوير شبكات صرف مياه الأمطار التي تستغرق 60 يوماً على مرحلتين، تبدأ من اليوم وتستمر حتى 31 من شهر مايو المقبل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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