الامارات | إغلاق جزئي لكورنيش القواسم في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جزئي لكورنيش القواسم في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الأشغال في دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن إغلاق جزئي لشارع كورنيش القواسم باتجاه الدوار تحت جسر رأس الخيمة، ويمتد حتى الدوار الصغير الواقع في منتصف الكورنيش، والموازي لدوار السفينة، وذلك لتطوير شبكات صرف مياه الأمطار التي تستغرق 60 يوماً على مرحلتين، تبدأ من اليوم وتستمر حتى 31 من شهر مايو المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news