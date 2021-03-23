الامارات | شرطة الشارقة تضيف إشارات لعبور المشاة في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تضيف إشارات لعبور المشاة في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت إدارة شرطة المنطقة الشرقية، ممثلة بقسم المرور والدوريات، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، عدداً من الإشارات المرورية للتقاطعات المخصصة لعبور المشاة بمدينة خورفكان على طريق شارع الكورنيش، وذلك في إطار استراتيجية القيادة العامة لشرطة الشارقة المنبثقة عن استراتيجية وزارة الداخلية، لجعل الطرق أكثر أمناً، وسعياً للوصول إلى أعلى مستويات السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق.

وأكّد رئيس قسم المرور والدوريات، المقدم عبدالعزيز الحمودي، أن التشغيل الفعلي لإشارات المرور الجديدة يأتي في إطار خطة تحسين الكفاءة المرورية للإشارات الضوئية على شارع الكورنيش بمدينة خورفكان، بما يحقق الانسيابية المرورية المطلوبة، والارتقاء بمستويات الأمن والسلامة لمرتادي ومستخدمي الطريق من سيارات ومشاة على حد سواء.

وأهابت شرطة الشارقة بقائدي المركبات والمشاة الالتزام بقواعد المرور والتقيّد بإشارات المرور.

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