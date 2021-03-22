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الامارات | فحص "كورونا" مجانا لموظفي القطاع الخاص في أبوظبي ‎

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أحمد عابد - أبوظبي : 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فحص "" مجانا لموظفي القطاع الخاص في أبوظبي ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي اعتماد إلزامية فحص مسحة الأنف PCR كل أسبوعين مجانًا لموظفي شركات القطاع الخاص في القطاعات الحيوية والخدمية، تعزيزاً للإجراءات الاحترازية المطبقة ضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار فيروس ⁧‫#كوفيد_19‬⁩ وحرصاً على الصحة العامة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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