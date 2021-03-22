الامارات | فحص "كورونا" مجانا لموظفي القطاع الخاص في أبوظبي ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن فحص "كورونا" مجانا لموظفي القطاع الخاص في أبوظبي ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبوظبي اعتماد إلزامية فحص مسحة الأنف PCR كل أسبوعين مجانًا لموظفي شركات القطاع الخاص في القطاعات الحيوية والخدمية، تعزيزاً للإجراءات الاحترازية المطبقة ضمن الجهود المستمرة للحد من انتشار فيروس ⁧‫#كوفيد_19‬⁩ وحرصاً على الصحة العامة.

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