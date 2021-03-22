الامارات | "التعليم المدرسي" تستطلع آراء ذوي الطلبة حول الدوام المدرسي للفصل الثالث

شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم المدرسي" تستطلع آراء ذوي الطلبة حول الدوام المدرسي للفصل الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستطلع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي آراء ذوي الطلبة، حول اختيار نوع التعليم لأبنائهم خلال الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، وذلك لحصر الطلبة الراغبين في العودة للمدارس، والراغبين في الدراسة في المنازل خصوصاً التعلم الذكي، وذلك بهدف حصر الطلاب وتوزيعهم وفق نتائج الاستطلاع بين التعليمين «الواقعي» و«عن بُعد»، وحددت المؤسسة آخر موعد لحصر اختيارات ذوي الطلبة في 24 مارس الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة الربيع للطلبة يوم الجمعة 26 من مارس الجاري، وتستمر حتى 15 أبريل المقبل، حسب التقويم المدرسي الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم نهاية العام الدراسي الماضي.

وتبدأ إجازة الربيع للمعلمين في الرابع من أبريل المقبل لمدة 11 يوماً، حيث تنتهي في 15 من الشهر نفسه، ويبدأ الدوام في الفصل الدراسي الثالث يوم 18 من الشهر ذاته.

وأوضح التقويم أن إجازة الربيع لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، أما بالنسبة لبقية المدارس الخاصة التي تطبق منهاجاً أجنبياً، فتكون الإجازة إما لمدة ثلاثة أسابيع متصلة، وحسب كل إمارة، أو لمدة أسبوعين متصلين وأسبوع ثالث يتم توزيعه على مدار العام.

وأرفقت المؤسسة رابطاً لاستطلاع الرأي مع تعميم، أصدرته أخيراً، ووزعته على المدارس، مطالبة مديري المدارس ورياض الأطفال بحصر آراء أولياء أمور طلبة المدرسة الإماراتية حول اختيار نوع التعليم لمختلف المراحل الدراسية، فضلاً عن رابط لمقطع فيديو يوضح لإدارات المدارس كيفية الحصول على البيانات الخاصة بهم، موضحة أنه سيتم جمع نتائج الاستطلاع للمدرسة وفق الاستمارة المعتمدة.

وركز الاستطلاع على الرصد التفصيلي للبيانات الأساسية لكل طالب، والمرحلة الدراسية والصف واسم المدرسة، والمسار التعليمي، والإمارة، وسأل الاستطلاع أولياء الأمور عن نوع التعليم الذي يرغب فيه الطالب "التعليم الواقعي المدرسي، أم عن بُعد"، وهل يرغب المتعلم في استخدام الحافلة المدرسية، مع مراعاة تحديد إذا تم أخذ اللقاح في الأسرة أم لا.

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