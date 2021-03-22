الامارات | شرطة الشارقة تنقذ سائحاً إيطالياً بعد سقوطه في جبل مليحة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تنقذ سائحاً إيطالياً بعد سقوطه في جبل مليحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح مركز شرطة مليحة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ، من إنقاذ سائح (إيطالي) الجنسية يبلغ من العمر 42 عاماً، بعد أن سقط من علوٍ في جبل مليحة بمنطقة وعرة صعبة الوصول وسط الصخور، أثناء تواجده أعلى الجبل برفقة اثنين من رفاقه، حيث قام أحدهما بإرسال مكان نقطة موقعهم فوق الجبل بعد تواصل مركز الشرطة معه.

وتفصيلاً، فقد تلقى مركز شرطة مليحة بلاغاً من الإسعاف الوطني في تمام الساعة 9:50 من صباح أمس، يفيد بوجود شخص مصاب بإصابات متنوعة بأجزاء متفرقة من جسده على جبل مليحة، وذلك نتيجة لسقوطه من مكان مرتفع بالجبل واستقراره بمكان يصعب على سيارة الأسعاف والمسعفين الوصول إليه، وفور تلقي البلاغ تحركت دوريات الإاختصاص من المركز بقيادة مدير المركز المقدم سالم سلطان الكتبي، بعدما تم التواصل مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ من أجل إرسال مروحية لموقع الحادث، وبعد جهد كبير تم بذله بسبب عدم دقة الموقع، وسوء الأحوال الجوية، ووعورة المنطقة، تمكن الفريق من الوصول لموقع الشخص المصاب على ارتفاع شديد الانحدار بلغ نحو (50) قدماً، حيث كان في حالة إعياء بعد تعرضه لكسر باليد وجرح غائر بالرأس ورضوض متفرقة بأنحاء جسده جراء السقوط، وقد تمت طمأنته وتقديم الإسعافات الأولية له من قبل أفراد المركز، وبعدها تم نقله بواسطة الطائرة المروحية التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ إلى مستشفى الذيد لتلقي العلاج اللازم.

وأشار مدير مركز شرطة مليحة المقدم سالم سلطان الكتبي، إلى جاهزية المركز والأفراد العاملين فيه للتعامل مع هذا النوع من البلاغات، نظراً لطبيعة المنطقة الجبلية، التي تشهد إقبالاً كبيراً من هواة تسلق الجبال سواء من قبل المواطنين أو المقيمين والسائحين، داعياً الجميع إلى توخي الحيطة والحذر عند ممارستهم لهذا النوع من الرياضات، مع الالتزام باتباع الإجراءات كافة التي تضمن سلامتهم، متمنياً السلامة للجميع.

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