الامارات | بث مباشر لعملية إطلاق القمر الاصطناعي البيئي "MDSAT1"

شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لعملية إطلاق القمر الاصطناعي البيئي "MDSAT1" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم موقع الإمارات اليوم نقلاً حياً ومباشرا لعملية إطلاق القمر الاصطناعي MDSAT1.

ويعد قمر MDSAT1 أول قمر اصطناعي نانومتري بيئي لبلدية دبي، على متن صاروخ الإطلاق الروسي (سويوز 2.1 إي) من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان.

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