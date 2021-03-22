الامارات | جريمة تلاحق خادمة بعد 5 سنوات من ارتكابها

شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تلاحق خادمة بعد 5 سنوات من ارتكابها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظنت خادمة آسيوية أنها أفلتت من جريمة ارتكبتها منذ خمس سنوات، تتمثل في سرقة 30 ألف درهم من منزل مخدومها، بالتواطؤ مع خادمة أخرى، ونجاحهما في مغادرة الدولة، لكن قبض عليها فور عودتها إلى الدولة، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتها.

وقال المجني عليه (خليجي) في تحقيقات النيابة العامة إنه غادر الدولة لقضاء إجازة في الخارج مع أسرته عام 2016، وترك خادمتيه مع السائق في المنزل، وبعد ثلاثة أيام من سفره، ورده اتصال هاتفي من السائق، يخبره بأن الخادمتين هربتا بعد سرقتهما جوازي سفرهما، وحين عاد المجني عليه فوجئ بسرقة مبلغ 30 ألف درهم، كان يحتفظ به في حقيبة جلدية داخل خزانة ملابس أطفاله، مؤكداً أنه لا أحد يدخل المنزل أو يستطيع الوصول إلى مكان النقود غيرهما.

وأشار إلى أنهما لا تملكان المال الكافي لشراء تذاكر السفر، في ظل قيامهما بتحويل راتبيهما شهرياً إلى أسرتيهما، وأنهما اشترتا التذاكر من الأموال المسروقة.

وبالتحقيق مع المتهمة التي قبض عليها بعد عودتها، أفادت بأن المتهمة الأخرى الهاربة هي التي سرقت النقود، بعد العثور عليها في خزانة ملابس الأطفال، وهي التي حجزت لهما تذكرتي سفر، وغادرتا الدولة معاً في اليوم ذاته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news