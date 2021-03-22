الامارات | رسائل تحذيرية بدلاً من المخالفات المرورية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل تحذيرية بدلاً من المخالفات المرورية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت شرطة أبوظبي مبادرة لاستبدال المخالفات المرورية البسيطة برسالة تحذيرية للسائقين، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للسعادة، الذي يوافق 20 مارس سنوياً، كما أطلق سفراء السعادة بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي مبادرة «جودة الحياة في بيئة العمل» ضمن الخطة السنوية لعام 2021.

وتفصيلاً، أوضح مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، العميد محمد ضاحي الحميري، أن مبادرة استبدال المخالفات المرورية البسيطة برسالة تحذيرية للسائقين، تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الشرطية، التي اعتبرت السعادة والإيجابية ثقافة مجتمع نبني عليها الأجيال، وأنها الهدف الأسمى للحكومة من أجل حياة أفضل وأسعد للمواطنين والمقيمين والزوار.

إلى ذلك، أطلق سفراء السعادة بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي مبادرة «جودة الحياة في بيئة العمل»، ضمن الخطة السنوية لعام 2021، التي تستهدف منتسبي القطاع وأسرهم، من خلال عقد سلسلة من الورش والفعاليات، في جوانب حياة الموظف، لتعزيز السعادة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news