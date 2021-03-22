الامارات | النيابة العامة للدولة: لا جريمة في فعل ارتُكب بحسن نية

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة للدولة: لا جريمة في فعل ارتُكب بحسن نية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت النيابة العامة للدولة أنه لا جريمة في فعل ارتُكب بحسن نية، وسبّب ضرراً لشخص آخر عند تقديم المساعدة.

وأشارت النيابة العامة، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنه طبقاً للمادة 53 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي، لا جريمة في فعل ارتُكب بحسن نية وسبّب ضرراً لشخص آخر عند تقديم المساعدة أو الإغاثة له، في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً من أجل إنقاذ حياته، أو لتفادي أي أضرار تمسّ سلامة جسده، أو للحد من تلك الأضرار.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين كل أفراد المجتمع.

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