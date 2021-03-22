الامارات | 1717 إصابة جديدة بـ «كورونا» و5 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1717 إصابة جديدة بـ «كورونا» و5 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 237 ألفاً و479 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1717 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 440 ألفاً و355 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة خمس حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1438 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1960 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 422 ألفاً و696 حالة.

كما أعلنت عن تقديم 117 ألفاً و712 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19»، ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، سبعة ملايين و298 ألفاً و768 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 73.80 جرعة لكل 100 شخص.

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