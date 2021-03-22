الامارات | إجراءات احترازية لممارسة الرياضة برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات احترازية لممارسة الرياضة برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة، مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الملاعب الرياضية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تمثلت في منع ممارسة كرة القدم أو الرياضات الأخرى في الأحياء الشعبية بشكل عشوائي من دون اتباع الإجراءات الاحترازية أو الوقائية.

وأكد الفريق منع ممارسة الرياضات المختلفة الأخرى مثل «الكريكيت» في المجمعات السكنية، وبين البنايات والأحياء السكنية، من دون الالتزام أو التقيّد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأوضح رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، بأن مخالفة هذه الإجراءات الاحترازية تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية من الجهات المختصة، وبالتالي فرض تطبيق الغرامات المترتبة على تلك المخالفات، مضيفاً أنه لن يكون هناك أي تهاون في تشديد المخالفات على كل من يثبت تعمده التغاضي عن اتباع تلك الإجراءات أو عدم تطبيقها بصورة دقيقة، لما يمثله ذلك من إخلال بسلامة وصحة المجتمع، وهو ما لا يمكن السماح به تحت أي ظرف من الظروف.

وأكد ضرورة تكثيف عمليات الرقابة للتأكد من التزام وتعاون جميع مكونات المجتمع لتخطي تحدي «كوفيد-19»، وكذلك الحفاظ على حياة الفئات الأكثر عرضة للتأثر من التداعيات الخطيرة لهذا الفيروس الذي يشكل خطراً على بعض الحالات المرضية والظروف الصحية الخاصة، ليظل المجتمع آمناً مطمئناً ومعافىً من الأمراض.

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