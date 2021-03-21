الامارات | «العربي للدراسات الجينية» يطلق ندوة «علم الوراثة السكانية» الأربعاء

شكرا لقرائتكم خبر عن «العربي للدراسات الجينية» يطلق ندوة «علم الوراثة السكانية» الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستأنف المركز العربي للدراسات الجينية (أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية)، فعاليات سلسلة الندوات الافتراضية، وذلك من خلال ندوتها الثانية التي ستعقد يوم الاربعاء (24 مارس الجاري)، حيث ستتناول الندوة موضوع «علم الوراثة السكانية».

وستناقش الندوة موضوع تحليل البيانات الجينومية لفهم هجرات السكان القديمة، خصوصاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وسيتحدث خلال الندوة كل من أستاذ علم الوراثة في جامعة البلمند بلبنان الدكتور بيار زلوعة، ورئيس مجموعة التنوع الجينوم البشري في جامعة بومبيو فابرا في برشلونة الدكتور ديفيد كوماس، وستدير الندوة الدكتورة رنا الدجاني من الجامعة الهاشمية بالأردن الحاصلة على منحة فولبرايت وزمالة ايزنهاور وأستاذة زائزة في كامبريدج.

وكان المركز قد بدأ سلسلة الندوات الافتراضية شهر فبراير الماضي بندوة ناقشت موضوع «العوامل الجينية في الأمراض المعدية» بحضور أكثر من 400 مشارك من جميع أنحاء العالم، حيث تبادل مجموعة من الأطباء والباحثين المتميزين من داخل الدولة وخارجها في مجال علم الجينات خبراتهم وتجاربهم مع المشاركين في الندوة، كما حصل جميع المشاركين على ساعة تعليم طبي مستمر واحدة معتمدة من جامعة الإمارات العربية المتحدة.

وأعرب عضو مجلس أمناء جائزة حمدان الطبية الدكتور احمد الهاشمي عن سعادته بنتائج الندوة الأولى، كما أكد على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل تلك الفعاليات المهمة، بناءً على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي راعي الجائزة والتي تسهم بشكل كبير في الارتقاء بالقطاع الطبي ومتابعة كل ماهو جديد في مجال البحث العلمي.

وقال مدير المركز العربي للدراسات الجينية الدكتور محمود طالب آل علي أن هذه السلسلة تهدف إلى الجمع بين الخبرات الدولية والإقليمية والمحلية في مجال علم الوراثة البشرية.

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