الامارات | خصم 50% على المخالفات البيئية برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن خصم 50% على المخالفات البيئية برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة مبادرة لتخفيض المخالفات البيئية بنسبة 50% لمدة 3 ايام اعتبارا من اليوم ،بمناسبة يوم السعادة العالمي.

وأكدت الدائرة ان المبادرة تأتي ضمن جهودها لإسعاد المتعاملين وأفراد المجتمع وتحفيزا وتسهيلا على المخالفين لتسديد المخالفات المسجلة ضدهم والتي حررتها دوريات "راقب" البيئية التابعة للدائرة.

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