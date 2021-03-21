الامارات | الطقس المتوقع في الدولة غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح "الثلاثاء" مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة على البحر.

حركة الرياح: شمالية غربية، ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط مساءً.. وفي بحر عمان يكون الموج مضطربا إلى متوسط مساءً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news