الامارات | محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد النيروز

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بعيد النيروز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز بهذه المناسبة، وذلك وفقا لما جاء في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها: "نبارك لجميع الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز هذه المناسبة .. متمنين لهم عاماً يعمه الخير والبركة والاستقرار.. وأن يكون هذا الربيع ربيع محبة وسلام ورخاء على الجميع بإذن الله".

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