الامارات | مليون و700 ألف مستفيد من حملة "الهلال الأحمر" خلال رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و700 ألف مستفيد من حملة "الهلال الأحمر" خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن إجمالي عدد المستفيدين من برامج ومشروعات حملة رمضان خلال العام الجاري، والتي تتضمن إفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني، يقدّر بمليونَ و700 ألف شخص، داخل الدولة، وخارجها .

وأفادت الهيئة، خلال مؤتمر صحافي عقدته منذ قليل، بأنها مراعاة للإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا"، فقد استبدلت الخيام الرمضانية بوجبات كسر الصيام، التي سيتم توزيعها عبر 112 موقعاً لتوزيع وجبات كسر الصيام على مستوى الدولة.

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