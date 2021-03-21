اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | تأجيل إطلاق القمر الاصطناعي البيئي DMSat1 إلى الغد

0 نشر
أمين الجمال - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل إطلاق القمر الاصطناعي البيئي DMSat1 إلى الغد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز محمد بن راشد للفضاء، بتأجيل موعد إطلاق القمر الاصطناعي DMSat1، إلى غدٍ الاثنين، بدلاً من اليوم، للمرة الثانية، وذلك في تمام الساعة 10:07 صباحاً بتوقيت الإمارات.

وقال مدير بشروع "دي ام سات1"، مدير أول إدارة الاستشعار عن بعد في مركز محمد بن راشد للفضاء، عدنان الريس: "إن حدوث أمر طارئ يؤثر على الجدول الزمني لعملية إطلاق الأقمار الاصطناعية أمر وارد ويحدث في مثل هذه المشاريع الكبيرة التي تعتمد على أكثر من عامل خارجي".

وأضاف: "إن فرقنا المشرفة على مشروع القمر الاصطناعي البيئي DMSAT1 والمتواجدة في قاعدة الإطلاق وفي دبي ذات خبرة واسعة في هذا المجال وعلى دراية تامة بآليات التعامل مع هذه الظروف الطارئة، وقد تم تأجيل الإطلاق إلى يوم غد (الاثنين)، إن توفرت كافة العوامل المطلوبة، وإن لم تتوفر فسيتعين علينا التأجيل ليوم آخر، إذ إن نافذة الإطلاق متاحة حتى 30 من شهر مارس الجاري، ما يعني أن إطلاق القمر ممكن خلال الأيام العشرة القادمة في حال توفرت الظروف الملائمة. وإن لم يتم الإطلاق خلال 10 أيام فسوف يتم نقل الصاروخ إلى الغرف النظيفة وفحص القمر الاصطناعي وإعادة شحنه قبل تحديد موعد جديد للإطلاق".

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا