الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقطاع

اختلف ذوو طلبة في مدارس خاصة مع إدارات مدرسية، حول القيمة المستقطعة من رسوم الحافلات المدرسية، بعد تحوّل التعليم ليصبح عن بُعد، إذ ذهبت مدارس إلى استقطاع قيمة أكثر من المستحقة لتعويض خسارتها في هذا البند، وفق رؤية العديد من الأهالي.

حفر

اشتكى سكان في المنطقة المقابلة لمركز «سفير مول» بالشارقة، زيادة في الحفر بالمساحات الترابية المحيطة بالبنايات، ما يعرض كبار السن والنساء للتعثر فيها، خصوصاً في فترات المساء، إضافة إلى تضرر المركبات عند المرور فوق تلك الحفر القريبة من مداخل المباني.

سوق

طالب زوّار لسوق سالم في عجمان، إدارة السوق بتنبيه الزوّار إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي أثناء التسوق، وارتداء الكمامة حفاظاً على سلامة المرتادين.

تسوّل

أفاد قارئ بأن متسولة طرقت زجاج مركبته بقوة وغضب، بعدما رفض أن يفتح لها النافذة في المرة الأولى، ما أثار خوف أطفاله الصغار الذين كانوا معه في السيارة أثناء توقفه في إحدى الساحات، مشيراً إلى أن ظاهرة التسوّل بهذه الطريقة زادت على نحو يتطلب حلولاً جذرية.

مواقف

اشتكى قراء حالة اللامبالاة، لدى سائقين ينسون أو يضيّعون أجهزة التحكم الخاصة بدخول مواقف المركبات في المباني السكنية التي يقطنون فيها، لافتين إلى أنهم يطلقون أبواق السيارات من دون توقف أمام مداخل المواقف في أوقات متأخرة، كي ينتبه الحرّاس إلى وجودهم ويفتحون لهم المداخل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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