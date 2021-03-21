الامارات | 2013 إصابة جديدة بـ «كورونا» و5 حالات وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 2013 إصابة جديدة بـ «كورونا» و5 حالات وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 240 ألفاً و35 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لهم وعزلهم، وكشف عن 2013 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 438 ألفاً و638 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة خمس حالات مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1433 حالة.

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2240 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 420 ألفاً و736 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تقديم 56 ألفاً و910 جرعات من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس سبعة ملايين و181 ألفاً و56 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 72.61 جرعة لكل 100 شخص.

• 240 ألف فحص جديد أجرتها «الصحة» خلال 24 ساعة.

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