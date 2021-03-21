الامارات | استئناف العمليات الجراحية الاختيارية غير الضرورية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمليات الجراحية الاختيارية غير الضرورية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت هيئة الصحة في دبي، السماح لجميع المستشفيات ومراكز جراحات اليوم الواحد المرخصة من قبلها باستئناف إجراء العمليات الجراحية الاختيارية وغير الضرورية، اعتباراً من 21 مارس الجاري، حسب اللوائح والتنظيمات المعمول بها من قبل الهيئة.

وقالت الهيئة في تعميم أصدرته أمس، إنه نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة ولغرض تلبية احتياجات المرضى من الأنشطة الطبية والرعاية الصحية المختلفة، ومع مراعاة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالصحة والسلامة، فقد تقرر السماح لجميع المستشفيات ومراكز جراحات اليوم الواحد المرخصة من قبل الهيئة باستئناف إجراء العمليات الجراحية الاختيارية وغير الضرورية اعتبار من 21 مارس حسب اللوائح والتنظيمات المعمول بها من قبل الهيئة. وشددت الهيئة على المستشفيات بأن تلتزم بنسبة إشغال الأسرة وتوفير الأسرة المطلوبة في الأقسام الداخلية والعناية المركزة لحالات مرضى «كوفيد-19»، متى استدعت الحالة، وحسب ما تم التعهد به مسبقاً بهذا الشأن.

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