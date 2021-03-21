الامارات | «استشاري الشارقة» يجيز قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة

شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري الشارقة» يجيز قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة في إمارة الشارقة، بعد إدخال عدد من التعديلات، خلال مناقشته لمشروع القانون في جلسته الـ13 ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، برئاسة رئيس المجلس علي ميحد السويدي.

وتم النظر في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل قوة الشرطة، من حيث الصياغات القانونية في مجال الاختصاصات والأهداف والإدارة وفي الرتب العسكرية، والتباحث في ما ورد بالمشروع من تمكين قوة الشرطة في تحقيق أهدافها من خلال ممارسة اختصاصاتها في مكافحة الجرائم بكل أقسامها وأنواعها وأشكالها، ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها، وفقاً للإجراءات والتشريعات السارية.

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