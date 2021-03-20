الامارات | بالفيديو.. مكتوم بن محمد: إلى أمي الغالية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. مكتوم بن محمد: إلى أمي الغالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ، فيديو بمناسبة يوم الأم العالمي، على حسابه الرسمي في تويتر.

وكتب سموه: "إلى أمي الغالية، الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.

إلى من أنارت لي ولإخوتي هذه الحياة، وعلمتنا فيها أجمل معانيها.

إلى صاحبة القلب الكبير وأقرب الناس للناس وأرحمهم بهم.

حفظك الله وأدامك لنا جميعا، وكل عام وأنت بخير".

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