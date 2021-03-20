75 محاضرة خلال 4 أيام في مهرجان اللياقة والمرح

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تحت شعار «شكراً أم الإمارات»، اختتم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، اليوم فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان المرح للصحة واللياقة 2021 التي نظمها المركز عبر تقنيات الاتصال المرئي، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» خلال الفترة من 17 إلى 20 مارس الجاري، حيث تصدر الشعار، الحائط الإلكتروني المصاحب للمهرجان بتوقيعات الشكر والثناء والتقدير لـ«أم الإمارات» من الجمهور، تقديراً لرعاية سموها لهذا الحدث الكبير على مدى عشر سنوات من النجاح والتألق، وسط إقبال وتفاعل كافة الفئات العمرية مع الخدمات الصحية والأنشطة الرياضية والترفيهية، والمحاضرات والندوات التوعوية.

وأشار الدكتور مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، إلى الإقبال والتفاعل المتواصل من كافة الفئات العمرية، مع 75 محاضرة توعوية قدمها المتخصصون في القطاع الصحي والجامعي والمجتمعي، طوال أربعة أيام.

وأعرب عن تقديره للتفاعل الكبير من المسؤولين والجمهور مع الحائط الإلكتروني المصاحب للمهرجان من خلال كتابة كلمات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على رعاية سموها لمهرجان المرح للصحة واللياقة، طوال عشر سنوات بما رسخ مكانة المهرجان في مقدمة البرامج المجتمعية الهادفة نحو وضع المجتمع الإماراتي ضمن أوائل المجتمعات الصحية في العالم.

ولفت إلى أن من إيجابيات المهرجان إقبال فتيات وشباب الإمارات والمواطنين بشكل عام للتعرف على التخصصات الطبية التي تقدمها كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لـ«أبوظبي التقني»، حيث نجحت طالبات الكلية في تقديم عروض جاذبة حول التخصصات المتميزة في الصيدلة، والتمريض، والإسعاف الطبي الطارئ، والعلاج الطبيعي، وعلم النفس والأشعة.

وقال: بالتأكيد فإن العمل المدروس مع الشركاء الإستراتيجيين، من العوامل الرئيسية لنجاح المهرجان، فشكراً جزيلاً للشريك الصحي ممثلاً في مركز أبوظبي للصحة العامة، والشريك التوعوي المتخصص ممثلاً في كلية فاطمة للعلوم الصحية، والشريك المجتمعي، حديقة الحيوانات بالعين، كما نثمن جهود الجميع ونقول لهم: لقد كنتم متميزين وعند مستوى المسؤولية، وحققتم الأهداف المرجوة وفق الخطة الإستراتيجية في أبوظبي التقني، الذي يعمل وفق آفاق ومعايير تتطلع للحاضر والمستقبل وفق رؤى جديدة ومتطورة.

وأجمع عدد من الشركاء الإستراتيجيين وجمهور المهرجان، على أن «المرح للصحة واللياقة» أصبح مصدراً للارتقاء بالوعي الصحي في المجتمع الإماراتي والعربي بشكل عام، حيث قال الدكتور وسيم يوسف العلماوي عميد كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي، إن المهرجان يشكل أهمية علمية ومجتمعية كبرى، ولذلك حرصت الجامعة على تقديم نخبة من الندوات والمحاضرات بمشاركة أطباء وأساتذة جامعيين من كلية العلوم الصحية التابعة لجامعة أبوظبي وطلاب برنامج «سفراء الصحة والعافية»، حيث تم إلقاء الضوء على أهم التحديات الصحية المعاصرة وذات الصلة، بجانب التعريف ببرامج كلية العلوم الصحية وفروعها بأبوظبي والعين، وتخصصاتها الخمسة وهي الصحة والسلامة البيئية، والصحة العامة، وعلم الوراثة الجزيئية والطبية، والطب المخبري، والتغذية البشرية وعلم التغذية، مشيراً إلى أن الكلية تخطط لإضافة برامج بكالوريوس ودراسات عليا جديدة في المرحلة القادمة 2021-2025.



